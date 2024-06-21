Politico: США позволяют Украине бить по пограничью РФ в случае угрозы атак

США заявили Украине, что она может использовать американское оружие для поражения "где угодно" в приграничье российских сил, которые атакуют со своей стороны границы, а не только на Харьковщине, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Politico со ссылкой на советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и двух неназванных американских чиновников.

Издание отмечает, что это едва заметное изменение в месседжах официальных американских лиц произошло всего через несколько недель после того, как США дали Киеву "зеленый свет" по нанесению ударов внутри России в ответ на трансграничное нападение на город Харьков. Тогда американские чиновники отмечали, что эта политика ограничивается исключительно Харьковской областью.

С тех пор украинские войска, по меньшей мере, один раз использовали американское оружие для нанесения удара по территории России, уничтожив цели в городе Белгород, и сумели сдержать российское наступление. Но украинские и другие европейские официальные лица давили на США, чтобы те еще больше ослабили свои ограничения, позволив Украине наносить удары по любой точке России.

Салливан заявил во вторник в интервью PBS, что соглашение с Украиной об ударах американским оружием по России распространяется на "любое место, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую сторону, чтобы попытаться захватить больше украинской территории".

В последние дни Россия заявила, что может вскоре наступать на северо-восточный город Сумы, который также находится вблизи российской границы. Если это произойдет, политика разрешения ударов предоставленным оружием будет применена и там, сказал Салливан.

Прямая речь Салливана:

"Дело не в географии. Дело в здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, есть смысл только в том, чтобы позволить Украине дать отпор силам, которые бьют по ней с другой стороны границы".

Два американских чиновника на правах анонимности утверждают, что разрешение Украине наносить удары по территории России в ответ на огонь с любой точки границы не является изменением в политике с момента принятия харьковского решения. Изначально этот шаг рассматривался лишь в контексте наступления на Харьковщину, но это не исключает возможности нанесения ответных ударов на другие трансграничные нападения.

Впрочем, речь Салливана заметно отличается от того, что американские чиновники говорили в мае, когда новая политика была детально разработана.

Тогда высокопоставленный американский чиновник сказал: "Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие в ответ на удары по Харькову, чтобы Украина могла бить в ответ по российским силам, которые наносят или готовятся нанести удар".

Политика недопущения дальних ударов внутри России "не изменилась", подчеркнул чиновник.

В Белом доме подтвердили разрешение применять американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины.