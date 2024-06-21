Путин не исключает поставок оружия КНДР и изменение ядерной доктрины РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не может исключать предоставление Северной Корее высокоточного оружия якобы в ответ на военную помощь Запада Украине. Также диктатор рассматривает возможность изменения ядерной доктрины РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Учитывая наши договоренности с КНДР, я не исключаю этого" , - сказал Путин на пресс-конференции в Ханое.

Он упомянул о военной помощи западных стран Украины. По его словам, партнеры Украины заявляют, что не контролируют использование своего вооружения.

"Мы также можем сказать то же самое" , - сказал Путин.

Он также сказал, что Россия рассматривает возможность изменения своей ядерной доктрины в ответ на якобы дискуссии на Западе о "снижении порога для использования ядерного оружия и разработке менее мощного оружия".

При этом Путин заявил, что России не нужно вводить идею так называемого превентивного удара, ведь "ответным ударом противник будет гарантированно уничтожен".

Путин в КНДР

Во вторник, 18 июня, Путин прибыл с визитом в столицу КНДР Пхеньян. Западная пресса пишет, что поездка, скорее всего, связана с поиском вооружения для войны против Украины.

В Пхеньяне Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве, который, по словам российского диктатора, предусматривает в том числе предоставление взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора. Однако текст документа пока не опубликован.

В Белом доме назвали "расширением партнерства" официальный визит Путина в Пхеньян, а также отметили, что РФ таким образом продолжает собирать коалицию против демократического мира.

Ядерные угрозы со стороны России

Российские официальные лица и СМИ после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году регулярно угрожают разным странам мира применением ядерного оружия.

В мае Российская Федерация провела учения по применению нестратегического ядерного оружия.

В Институте изучения войны считают, что такие действия агрессора призваны напугать политиков стран Запада и заставить их добровольно прибегнуть к выгодным России действиям.

В коммюнике по итогам прошедшего в июне саммита "Большой семерки" (G7) говорится, что России грозят серьезные последствия в случае, если она решится применить ядерное или химическое оружие.