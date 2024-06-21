ISW: РФ проиграет войну против Украины, если Запад мобилизует свои ресурсы
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), несмотря на риторику российского правителя Владимира Путина и его угрозы, в частности ядерным оружием, РФ не сможет победить Украину, если Запад мобилизует свои ресурсы для противостояния Кремлю, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
"ISW продолжает оценивать, что Россия не может победить Украину или Запад – и, скорее всего, проиграет, если Запад мобилизует свои ресурсы для противостояния Кремлю".
Во время визитов в Северную Корею и Вьетнам Путин начал масштабную информационную операцию, направленную на саботаж усилий партнеров Украины по четкому определению общей стратегической цели относительно неизбежного поражения в незаконной захватнической войне России в Украине.
В середине июня партнеры Украины осуществили несколько важных шагов для согласования общей стратегии и определения желаемого стратегического результата войны. Более 80 западных и международных чиновников недавно сформулировали принципиальную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины как основы длительного мира в Украине в коммюнике, принятом во время Глобального саммита мира 16 июня.
13 июня Украина также подписала соглашения о безопасности с Соединенными Штатами и Японией на 10 лет, а многочисленные государства-партнеры подтвердили долгосрочную поддержку Украины в рамках формата Большой семерки (G7) и Рамштайн.
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, чтобы она "одержала победу, а Россия не взяла верх", обсуждая американо-украинское соглашение о безопасности.
Стратегия Путина относительно победы в войне основывается на попытках Кремля ввести в заблуждение Соединенные Штаты, Европейский Союз и международных союзников Украины, заставив их прекратить поддержку Украины и отказаться от ключевых принципов международного права – уважения к государственному суверенитету и нерушимости территориальной целостности.
Стратегическая четкость союзников и их готовность помочь Украине одержать решительную победу над Россией на поле боя в Украине в значительной степени подрывает усилия Путина, а также его способность влиять на волю и решения ответственных лиц в странах-членах альянса.
Путин скрыто угрожал применить ядерное оружие, если Запад позволит Украине одержать решительную победу над Россией, чтобы подорвать согласованное стратегическое видение международного сообщества относительно поддержки Украины.
Угроза Путина ядерным оружием является частью продолжающейся кампании ядерного шантажа Кремля, направленной на то, чтобы отговорить союзников Украины от решительного участия в противодействии незаконному вторжению России в Украину, и поэтому очень маловероятно, что она приведет к реальной ядерной эскалации.
Аналитики отмечают, что ISW также оценивает, что угроза ядерной эскалации и в дальнейшем будет оставаться основным инструментом манипулирования РФ.
Ключевые выводы ISW за 20 июня:
- Путин во время визита в Северную Корею и Вьетнам начал масштабную информационную операцию, направленную на саботаж усилий партнеров Украины по четкому определению общей стратегической цели и стратегии для неизбежного поражения в незаконной захватнической войне России в Украине.
- Правитель Кремля косвенно угрожал применить ядерное оружие, если Запад позволит Украине одержать решительную победу над Россией, чтобы подорвать согласованное стратегическое видение международного сообщества по поддержке Украины.
- Угроза Путина является частью продолжающейся кампании ядерного шантажа Кремля, направленной на то, чтобы отговорить союзников Украины от решительных действий, направленных на победу над незаконным вторжением России в Украину, и поэтому очень маловероятно, что она приведет к реальной ядерной эскалации.
- Южная Корея отреагировала на российско-северокорейское соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 20 июня и заявила, что пересмотрит свой предыдущий запрет на предоставление летальной военной помощи Украине.
- Путин одновременно попытался преуменьшить значение некоторых аспектов российско-северокорейского соглашения в ответ на беспокойство Южной Кореи во время пресс-конференции во Вьетнаме 20 июня.
- Российские войска впервые применили новую бомбу ФАБ-3000 М-54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) для нанесения удара по украинским позициям в Харьковской области, что является новым российским потенциалом с высоким коэффициентом разрушения, если российские войска и в дальнейшем будут иметь возможность беспрепятственно использовать такое оружие.
- Соединенные Штаты изменили свою политику в отношении приоритетности предоставления Украине Patriot на фоне растущей угрозы применения Россией управляемых планерных бомб в Украине.
- Политика США по-прежнему запрещает украинским войскам наносить удары по военным целям оружием, предоставленным США, в оперативном и глубоком тылу российской территории.
- Чрезмерное использование российскими военными тактики лобового штурма с привлечением тяжелой пехоты значительно ухудшило различия между различными российскими боевыми родами войск на поле боя в Украине, минимизировав оперативную эффективность войск на передовой.
- В ночь с 19 на 20 июня украинские войска нанесли удары беспилотниками по по меньшей мере двум нефтяным объектам в России.
- Украинские войска недавно продвинулись вперед возле Волчанска, а российские - возле Часового Яра, Авдеевки и Донецка.
- Российские так называемые военные блогеры жаловались на то, что военное командование РФ не в состоянии должным образом стимулировать российских военнослужащих воевать и объяснить цель российского полномасштабного вторжения.