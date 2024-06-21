ISW: РФ проиграет войну против Украины, если Запад мобилизует свои ресурсы

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), несмотря на риторику российского правителя Владимира Путина и его угрозы, в частности ядерным оружием, РФ не сможет победить Украину, если Запад мобилизует свои ресурсы для противостояния Кремлю, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

"ISW продолжает оценивать, что Россия не может победить Украину или Запад – и, скорее всего, проиграет, если Запад мобилизует свои ресурсы для противостояния Кремлю".

Во время визитов в Северную Корею и Вьетнам Путин начал масштабную информационную операцию, направленную на саботаж усилий партнеров Украины по четкому определению общей стратегической цели относительно неизбежного поражения в незаконной захватнической войне России в Украине.

В середине июня партнеры Украины осуществили несколько важных шагов для согласования общей стратегии и определения желаемого стратегического результата войны. Более 80 западных и международных чиновников недавно сформулировали принципиальную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины как основы длительного мира в Украине в коммюнике, принятом во время Глобального саммита мира 16 июня.

13 июня Украина также подписала соглашения о безопасности с Соединенными Штатами и Японией на 10 лет, а многочисленные государства-партнеры подтвердили долгосрочную поддержку Украины в рамках формата Большой семерки (G7) и Рамштайн.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, чтобы она "одержала победу, а Россия не взяла верх", обсуждая американо-украинское соглашение о безопасности.

Стратегия Путина относительно победы в войне основывается на попытках Кремля ввести в заблуждение Соединенные Штаты, Европейский Союз и международных союзников Украины, заставив их прекратить поддержку Украины и отказаться от ключевых принципов международного права – уважения к государственному суверенитету и нерушимости территориальной целостности.

Стратегическая четкость союзников и их готовность помочь Украине одержать решительную победу над Россией на поле боя в Украине в значительной степени подрывает усилия Путина, а также его способность влиять на волю и решения ответственных лиц в странах-членах альянса.

Путин скрыто угрожал применить ядерное оружие, если Запад позволит Украине одержать решительную победу над Россией, чтобы подорвать согласованное стратегическое видение международного сообщества относительно поддержки Украины.

Угроза Путина ядерным оружием является частью продолжающейся кампании ядерного шантажа Кремля, направленной на то, чтобы отговорить союзников Украины от решительного участия в противодействии незаконному вторжению России в Украину, и поэтому очень маловероятно, что она приведет к реальной ядерной эскалации.

Аналитики отмечают, что ISW также оценивает, что угроза ядерной эскалации и в дальнейшем будет оставаться основным инструментом манипулирования РФ.

Ключевые выводы ISW за 20 июня: