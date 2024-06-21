Жена казахского журналиста заявила, что полиция задержала исполнителей покушения

Жена казахского журналиста Айдоса Садыкова, на которого совершили покушение 18 июня в Киеве, Наталья заявила, что полиция нашла исполнителей покушения - ими оказались двое граждан Казахстана, сообщает Украинская правда.

"Украинская полиция нашла исполнителей покушения на убийство Айдоса Садыкова. Ими оказались двое граждан Казахстана: Мейрам Каратаев 9.05.1991 и Алтай Жаканбаев 8.02.1988. Эти негодяи получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили на съемных квартирах, следили за Айдосом и продумывали преступление" , – сообщила Наталья Садыкова.

По ее словам, в частности, Каратаев - сотрудник департамента внутренних дел Костанайской области, "он занимал первые места на соревнованиях по стрельбе среди сотрудников".

"Я не ошиблась ни когда обвинила в покушении Токаева, ни когда сказала, что стрелял профессионал. Мое восхищение украинцам" , - написала Наталья.

Она также сообщила, что состояние Садыкова пока без изменений и поблагодарила всех за поддержку.

Полиция пока не комментирует предоставленную женой казахского оппозиционера информацию.

Предистория:

В Киеве в Шевченковском районе днем ​​18 июня неизвестный подошел к автомобилю и выстрелил в находившегося в машине казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.

Жена Садыкова сообщила, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она также убеждена, что к покушению причастен президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, комментируя нападение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня, заявил, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию.

Отметим, Супруги Садыковых в 2014 году переехали в Киев из Казахстана. Айдос Садыков на родине подвергся уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам. В Украине они приобрели статус беженцев и вели собственный Youtube-канал Бәсе, где критиковали власти Казахстана и олигархов и выступали с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году. Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды.