Украинские банки получили рекордную прибыль с начала года: сколько заработали

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-май 2024 года составила 67,968 млрд гривен, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период пришлого года, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-май 2024 года выросли на 19,0% до 204,534 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 23,3% до 143,195 млрд гривен.

Расходы выросли на 15,6% до 136,566 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервы под будущие убытки на - 2,054 млрд гривен.

Как заявил НБУ в "Отчете о финансовой стабильности" за июнь 2024 года, устойчивая доходность способствует постоянному наращиванию капитала банками. Это дает НБУ возможность в дальнейшем внедрять европейские регуляторные требования.

До конца года капитал банков должен полностью покрывать кредитные, рыночные и операционные риски в соответствии с европейскими требованиями.

Напомним, банки Украины за весь 2023 года получили 83,2 млрд гривен чистой прибыли. Рейтинг по прибыли возглавляет государственный ПриватБанк.