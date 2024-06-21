Блинкен призвал президента Азербайджана без промедлений заключить мирное соглашение с Арменией

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Глава внешнеполитического ведомства подтвердил, что США по-прежнему готовы поддерживать дальнейшее взаимодействие любым способом, который будет полезным для Армении и Азербайджана.

"Госсекретарь признал прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном на пути к мирному соглашению, и подчеркнул важность заключения соглашения без проволочек", – говорится в сообщении Госдепа.

По словам Миллера, Блинкен призвал к восстановлению и укреплению двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Азербайджаном.

"Госсекретарь вновь призвал Азербайджан соблюдать свои международные обязательства в области прав человека и освободить всех несправедливо задержанных лиц. Он призвал Азербайджан сделать это как можно быстрее", – говорится в заявлении.

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил проведение референдума по делимитации границы с Азербайджаном в более далеком будущем.

Напомним, в Армении продолжаются протесты из-за передачи под контроль Азербайджана четырех сел на границе с Арменией в соответствии с соглашением о делимитации границ.