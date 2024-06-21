ОВА: Россияне убили пятерых и ранили 10 жителей в Донецкой области

В результате российских обстрелов Донецкой области за сутки 20 июня погибли пятеро мирных жителей, еще 11 получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

В частности, в Максимильяновке Марьинской общины Покровского района ранен человек. В Кураховской громаде повреждены частные дома в Остром, враг обстрелял окрестности Курахово.

Краматорский район. В Лиманской общине обстреляны Закитное, Заречное, Терны, Ямполовка и Ямполь. В Николаевке 1 человек погиб и 3 ранены. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 4 дома; также в громаде 1 человек ранен и 2 дома повреждены в Николаевке, 1 дом поврежден в Иванополье. В Роскошном Ильиновской громады 3 человека погибли и 4 ранены, повреждено 7 объектов.

Бахмутский район. В Часовоярской общине повреждены 11 частных домов, 2 нежилых помещения и промышленное здание. В Торецкой общине ранен человек в Северном. Под огнем - Северск и Серебрянка.

Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 81 человек, в том числе 13 детей.