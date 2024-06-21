США ввели полный запрет на использование программного обеспечения Касперского

Администрация президента США Джо Байдена ввела полный запрет на использование программного обеспечения "Лаборатории Касперского" из-за ее связей с Россией, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Hill.

"Россия показала, что у нее есть возможности и, более того, намерения использовать такие российские компании, как Kaspersky, для сбора и использования личной информации американцев" , - заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Она добавила, что, хотя компания уже давно вызывала беспокойство, Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли смогло запретить Kaspersky в соответствии с новыми полномочиями.

"Департамент в конечном итоге решил, что, учитывая продолжающиеся наступательные кибервозможности российского правительства и способность влиять на деятельность Касперского, мы должны пойти на такую серьезную меру, как полный запрет, если хотим защитить американцев и их личные данные" , - сказала Раймондо.

После 20 июля Kaspersky не сможет заключать новые соглашения в США в соответствии с запретом. Существующие клиенты будут иметь доступ к программному обеспечению до 29 сентября, но после этого услуги будут "деградировать".

Kaspersky - это российская компания, занимающаяся разработкой решений для кибербезопасности и антивирусного программного обеспечения. Она получила широкую известность благодаря своим продуктам для защиты домашних пользователей и корпоративных клиентов. Основанная в 1997 году Евгением Касперским, компания имеет штаб-квартиру в Москве.

В последнее время Kaspersky столкнулась с рядом проблем, связанных с возможными связями с российским правительством. Эти связи привели к санкциям и запретам на использование продуктов компании в некоторых странах, включая США.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что в Европе ряд стран хотят значительно расширить санкции против России, включив в список антивирусные программы Kaspersky.