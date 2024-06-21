Министр МВД рассказал, почему нельзя мобилизовать всех полицейских

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что мобилизовать и отправить на фронт всех правоохранителей, как этого требуют в соцсетях, невозможно, сообщает Украинская правда.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"На сегодня действительно работники правоохранительных органов забронированы".

В то же время он заявил, что часть полицейских невозможно мобилизовать, потому что они не достигли мобилизационного возраста − 25 лет. Таких, по словам министра, в Нацполиции 17 тысяч человек.

"﻿﻿На сегодняшний день полицейские выполняют свои функции непосредственно в областях, на территории которых ведутся боевые действия − это 25 тысяч − Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Херсонская и так далее.

Подразделения, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, насчитывают на сегодня более 6 тысяч человек полицейских.

Подразделения, которые дополнительно приданы к ГПСУ на охрану в том числе и северной границы с Беларусью − еще 5 тысяч человек".

Также, по словам Клименко, сейчас формируются боевые бригады, которые усилят Силы обороны в ближайшее время.

"Около 50% полицейских Нацполиции на сегодня будут задействованы или непосредственно в боевых действиях, или в обслуживании территории − эвакуации, документировании военных преступлений, несении службы − в приближенных к зоне боевых действий районах.

Как нам этого удалось достичь? Раньше полицейский, который отработал 1 сутки, должен был отдохнуть 3 суток. Сегодня он отдыхает максимум 1 сутки. То есть мы в три раза сократили отдых для полицейских. То есть нагрузка на полицию выросла где-то в 2,5-3 раза и она будет расти, потому что у нас есть вызовы. У нас есть вызовы на границе, потому что 25 тысяч пограничников также находятся в зоне боевых действий и непосредственно принимают участие в боевых действиях и их надо усиливать", − пояснил Клименко.

Он также добавил, что в Украине постепенно ухудшается криминогенная ситуация.

Комментируя заявления в соцсетях, что полицию надо мобилизовать, потому что правоохранители тренированные и уже умеют обращаться с оружием, министр отметил, что специфика работы полицейских и военных очень разная.

"Полицейский обучен применять оружие и силу против преступника, но это не имеет ничего общего с окопами, с инженерными сооружениями, с действиями в составе отделения, взвода или роты. Стрелять из автомата по преступнику или спецназ, который захватывает преступную организацию, например, − это одно, это действия в городе, но это не то, что действия в поле, лесу и так далее".