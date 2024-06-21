Армения объявила о признании Палестины как государства
Власти Армении объявили о признании Палестины как государства, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.
В ведомстве заявили, что Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, которые призывают к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.
В МИД подчеркнули, что Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, установлении прочного примирения между еврейским и палестинским народами.
"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" решения израильско-палестинского конфликта", - говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что Ереван убежден, что "это единственный способ" гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные чаяния.
"На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина", - говорится в сообщении.
Признание Палестины
Палестина - это регион Ближнего Востока, территория которого разделена на две части - Западный берег и Сектор Газа. Западный берег - это холмистая местность, расположенная к западу от реки Иордан. Сектор Газа - это прибрежная территория, расположенная к югу от Западного берега.
Палестина является независимым и частично признанным государством. Ее независимость признали 138 из 193 государств - членов ООН.
Ранее сообщалось, что власти Норвегии, Испании и Ирландии признали Палестину государством.
Помимо этого правительство Словении поддержало предложение о признании Палестины государством.