Армения объявила о признании Палестины как государства

Власти Армении объявили о признании Палестины как государства, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

В ведомстве заявили, что Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, которые призывают к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.

В МИД подчеркнули, что Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, установлении прочного примирения между еврейским и палестинским народами.

"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" решения израильско-палестинского конфликта" , - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что Ереван убежден, что "это единственный способ" гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные чаяния.

"На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина" , - говорится в сообщении.

Признание Палестины

Палестина - это регион Ближнего Востока, территория которого разделена на две части - Западный берег и Сектор Газа. Западный берег - это холмистая местность, расположенная к западу от реки Иордан. Сектор Газа - это прибрежная территория, расположенная к югу от Западного берега.

Палестина является независимым и частично признанным государством. Ее независимость признали 138 из 193 государств - членов ООН.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии, Испании и Ирландии признали Палестину государством.

Помимо этого правительство Словении поддержало предложение о признании Палестины государством.