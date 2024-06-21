Южная Корея вызывает посла РФ из-за договора, подписанного с Ким Чен Ином

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызывает посла страны-агрессора РФ в Сеуле Георгия Зиновьева в знак протеста против договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который подписали нелегитимный президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

По информации агентства, первый заместитель главы МИД Южной Кореи Ким Хон Гюн вызовет Зиновьева, чтобы высказать позицию Сеула относительно подписанного между Москвой и Пхеньяном договора, а также подчеркнуть, что военное сотрудничество РФ с КНДР является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которые запретят деятельность, которая могла бы способствовать военному усилению Пхеньяна.

Напомним, лидеры России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которым отношения между двумя странами повышены до уровня союзнических. Кроме того, северокорейский диктатор полностью поддержал Кремль в войне с Украиной и пообещал усилить стратегическое сотрудничество с РФ.