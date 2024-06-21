Экс-генералу СБУ Наумову объявили подозрение в подделке документов

Бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову сообщено о подозрении в организации подделки официальных документов для избежания уголовной ответственности в Республике Сербия, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, ГБР.

7 июня 2022 года Наумов пытался выехать с территории Республики Сербия в Северную Македонию через пограничный пункт на машине BMW X6 PMV, которая формально якобы принадлежит его жене. Во время прохождения таможенного контроля у него обнаружили почти 593 тысяч евро, более 120 тысяч долларов США и два изумруда, которые он скрывал. Сербские правоохранители задержали экс-чиновника.

Следствием установлено, что все это имущество и средства были получены фигурантом преступным путем во время пребывания им на должностях директора Государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Чернобыль" и в Службе безопасности Украины.

Однако, чтобы создать у сербских правоохранительных и судебных органов ложное представление о законности происхождения средств и имущества, экс-чиновник организовал изготовление поддельных официальных документов. Речь идет о договоре займа - возвратной финансовой помощи, якобы заключенном между его отцом и третьим лицом, а также акт предоставления средств к этому договору.

После получения от сообщников пакета поддельных документов, он передал их Специализированному антикоррупционному департаменту Высшего суда в городе Ниш Республики Сербия.

Отмечается, что во взаимодействии с сербскими правоохранительными органами в рамках международно-правового сотрудничества следователи ГБР и прокуроры Офиса генпрокурора доказали факт подделки этих документов и передали их сербскому суду.