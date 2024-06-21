Швеция обвинила Россию во вмешательстве в работу спутниковых сетей

Власти Швеции обвинили Россию во "вредном вмешательстве" в работу трех разных спутниковых сетей Sirius, сообщает Деловая столица.

Об этом шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил в комментарии Bloomberg.

"Эти сбои, конечно же, серьезны и могут рассматриваться как часть более широких гибридных действий России, направленных против Швеции и других стран" , — заявил Кристерссон.

Созданные Кремлем помехи коснулись трех сетей, расположенных в орбитальной позиции 5 градусов восточной долготы, пишет издание. Эта спутниковая позиция является одной из основных из тех, что обслуживают скандинавские страны и страны Восточной Европы, пишет издание.

Кристерссон добавил, что сейчас Швеция и другие государства работают над тем, чтобы "найти ответ" на действия Москвы. По словам премьера, сбои коснулись и телевещания в Украине, которое зависит от целевого спутника, принадлежащего шведской компании, которую он не назвал.

Шведское Управление почты и телекоммуникаций обратилось в совет Международного союза электросвязи с просьбой рассмотреть эту ситуацию, сообщает агентство. С аналогичными жалобами в Международный союз электросвязи обратились Франция, Нидерланды и Люксембург. Страны планируют обсудить проблему препятствий в конце июня.

Как сообщалось, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Швеции Ульф Кристерссон в рамках визита украинского лидера в Стокгольм подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.