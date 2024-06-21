ГУР: Украинские защитники сломали планы оккупантов в направлении Боровой

Украинские защитники сломали планы оккупантов в направлении Боровой в Харьковской области. Потери врага в живой силе и технике значительны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Да, он (враг - ред.) пытается подтягивать резервы и потенциальная угроза остается, но пока речь не идет о формировании новых мощных группировок для текущего повторения ситуации", - объясняет Юсов.

В то же время Юсов подчеркнул, что потенциальной угрозой остается и украинские Силы безопасности и обороны изучают ситуацию, готовясь к различным сценариям.

Что предшествовало

Ранее бойцы Третьей штурмовой бригады сообщили, что оккупанты начали наступление и используют танковые полки для выхода на границы Луганской области на Боровском направлении.

Позже представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что руководство Сил обороны Украины в курсе ситуации и готовит ответ оккупантам.

На днях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что россияне формируют определенную ударную группировку на Боровском направлении. На фоне этого в ближайшее время власти могут объявить о проведении принудительной эвакуации детей в этой общине.