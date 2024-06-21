Дуда посетит Китай для встречи с Си Цзиньпином: обсудят Украину

Президент Польши Анджей Дуда в эти выходные посетит Китай с рабочим визитом У него запланирована встреча с главой Китая СИ Цзиньпина, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает PAP.

Дуда сообщил, что обсудит с Си Цзиньпином экономические отношения и мир в Украине. Он признал важность Китая с точки зрения будущего мира в Украине.

Польский президент также отметил, что территория Украины имеет большое значение для китайской инициативы "Пояс и путь", которая заключается в развитии инфраструктурной сети, соединяющей Китай, страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы.

Дуда отправится в Китай в ночь с пятницы на субботу; визит завершится в среду.

Инициатива "Пояс и путь" (также известная как "Один пояс - один путь") - это масштабная инфраструктурная инициатива, выдвинутая Китаем в 2013 году. Она объединяет два основных маршрута:

Экономический пояс Шелкового пути: сухопутный маршрут, проходящий через Центральную Азию, Ближний Восток и Европу.

Морской Шелковый путь XXI века: морской маршрут, соединяющий Китай с Юго-Восточной Азией, Южной Азией, Африкой и Европой.

Позиция Китая о войне в Украине

Пекинская позиция по отношению к вооруженному конфликту в Украине остается неоднозначной. С одной стороны, Китай официально заявляет о нейтралитете, не осуждая действия России и не присоединяясь к санкциям, введенным Западом. Более того, глава КНР Си Цзиньпин выразил поддержку идее "политического урегулирования" кризиса.

Однако страны Запада придерживаются иной точки зрения, обвиняя Китай в содействии российской агрессии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг четко заявил, что Пекин несет ответственность за последствия своей поддержки действий России, если не изменит свою позицию.