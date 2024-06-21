Буданов рассказал, что может разрушить пропаганду внутри России

Для преодоления разрушительного эффекта пропаганды внутри Российской Федерации необходим форс-мажор, либо длительная работа, которая принесет результат через десятилетия, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

"Преодолеть разрушительный эффект пропаганды Кремля внутри России сможет или какая-то форс-мажорная ситуация, или очень длительная системная работа, которая может дать результат только через несколько десятилетий", - заявил Буданов.

Как пояснил руководитель ГУР, для российского диктатора Владимира Путина самым важным является внутренняя стабильность. В связи с этим, чтобы контролировать СМИ и социум, Кремль тратит все, что можно только представить. В частности это является причиной того, почему Россия не решается на новую волну мобилизации.

По словам Буданова, в вопросе противостояния российской агрессии, он является сторонником нераздельного подхода силы и дипломатии. В то же время относительно войны в Украине - в этой ситуации невозможен ни корейский, ни молдавский или немецкий сценарии.

Изменение мирового порядка

Также руководитель ГУР отметил, что сейчас существуют все признаки разрушения мирового порядка, который был создан после Второй мировой войны. В частности полномасштабное вторжение России стало свидетельством того, как человек подорвал систему мировой безопасности.

"Или мы все вместе заставим вернуться к тому мировому порядку, который был создан и много лет более-менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка", - добавил он.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге призвал провести расследование против ряда российских пропагандистов и госслужащих. В частности речь идет о, например, Владимире Соловьеве, Дмитрии Киселеве и других.