Украина призвала внести Россию в "черный" список FATF из-за договора с КНДР

Украина призывает Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) принять меры для защиты безопасности мировой финансовой системы и внести Россию в "черный" список на ближайшем пленарном заседании 23 июня, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметили в министерстве, Россия становится все более агрессивной, в частности углубляя экономические и военные связи с Северной Кореей.

"Баллистические ракеты и боеприпасы, приобретенные у Северной Кореи в обмен на нефть – вопреки санкциям ООН и принципам FATF – продолжают использоваться против мирных городов и гражданского населения Украины" , - говорится в заявлении.

На этой неделе Россия подписала соглашение о "всеобъемлющем" партнерстве с Северной Кореей и объявила о формализации финансовых связей путем создания "альтернативных механизмов торговли и взаиморасчетов" для совместного противостояния усилиям международного сообщества, направленным на ограничение деструктивного поведения обеих стран.

Также Россия также усилила сотрудничество с Ираном - государством, которое находится под мировыми санкциями и внесено в "черный" список FATF. Кремль предоставил Тегерану черный ход для доступа к международной финансовой системе, объединив платежные системы в обход санкций SWIFT и открыв в Иране отделение государственного банка ВТБ. Россия также в значительной степени возлагается на иранские беспилотники для поддержки своего незаконного вторжения, заявили в Минфине.

Как отмечается в сообщении, в феврале 2023 года FATF сделала беспрецедентный шаг, приостановив членство России. В феврале 2024 года FATF опубликовала дополнительное заявление, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу растущих финансовых связей страны с государствами, внесенными в "черный" список, а также злонамеренной кибердеятельности, происходящей из России. Несмотря на эти предупреждения Россия не изменила своего поведения. Более того, количество и серьезность нарушений возросло, создавая дополнительные угрозы для мировой финансовой системы и безопасности.

"Грубые нарушения со стороны России уже давно очевидны для всех. Кремль усиливает военные и экономические связи с Северной Кореей и Ираном, финансирует террористические организации в России и за ее пределами, ослабляет институты по противодействию отмыванию денег и спонсирует распространение киберпреступности. FATF имеет один четкий механизм противодействия этим нарушениям и обеспечение защиты мировой финансовой системы – внесение России в черный список" , - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве, который, в частности, предусматривает предоставление взаимной военной помощи.