В Минреинтеграции рассказали, когда будут выплаты для ВПЛ

В Минреинтеграции рассказали, когда будут выплаты для внутренне перемещенных лиц, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на горячую линию Минреинтеграции участились обращения ВПЛ по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня.

"Согласно информации от Минсоцполитики, все причитающиеся выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца" , – говорится в сообщении.

Также в Минреинтеграции объяснили, что за начисление и осуществление выплат для переселенцев отвечает Минсоцполитики.