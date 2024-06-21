Шмыгаль: Всех получателей социальной помощи занесут в реестр

Кабинет министров планирует создать Единый социальный реестр, в который отнесут всех получателей социальной помощи, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Как сообщил Шмыгаль, правительство утвердило законопроект о Единой информационной системе социальной сферы, определяющий правовые основы работы системы для предоставления социальной поддержки в нашей стране.

Кроме того, правительство создаст Единый социальный реестр, который будет содержать различные базы данных и информацию о получателях всех видов социальной помощи, оказываемой государством, рассказал премьер.

"Это позволит нам более адресно поддерживать наших граждан, которые в этом действительно нуждаются, и повысит эффективность использования бюджетных средств" , - добавил он.

Ранее Министерство социальной политики Украины подготовило законопроект о предоставлении базовой социальной помощи и социальных стипендий. Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Предлагается установить базовую величину на 2025 год в размере 4 000 грн на первое лицо в домохозяйстве, и 70% от этой суммы – на последующих получателей.