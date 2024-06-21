Зеленский назначил нового начальника Управления госохраны
Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Управления государственной охраны Украины Алексея Морозова, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит указ №361/2024.
"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины".
Что предшествовало:
- 7 мая Служба безопасности заявила о срыве планов ФСБ РФ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.
- По данным СБУ, двух полковников Управления госохраны разоблачили на государственной измене и пособничестве в совершении теракта.
- 9 мая Зеленский своим указом уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины, который возгавлял УДО с 2019 года.