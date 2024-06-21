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Зеленский назначил нового начальника Управления госохраны

Зеленский назначил нового начальника Управления госохраны
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Управления государственной охраны Украины Алексея Морозова, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ №361/2024﻿.

"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины".

Что предшествовало:

  • 7 мая Служба безопасности заявила о срыве планов ФСБ РФ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.
  • По данным СБУ, двух полковников Управления госохраны разоблачили на государственной измене и пособничестве в совершении теракта.
  • 9 мая Зеленский своим указом уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины, который возгавлял УДО с 2019 года.

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