Зеленский назначил нового начальника Управления госохраны

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Управления государственной охраны Украины Алексея Морозова, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ №361/2024﻿.

"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины".

Что предшествовало: