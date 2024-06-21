ООН продлила помощь украинским пенсионерам: кто может получить доплаты

Всемирная продовольственная программа ООН продлила выплату дополнительной денежной помощи для пенсионеров до конца 2024 года. Деньги смогут получить люди из прифронтовых областей, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Пенсионеры, которые отвечают условиям программы, будут получать выплаты в сумме, равной разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую они получают" , - говорится в сообщении.

Условия программы

Право на получение пособия имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

получают пенсию в размере менее 3250 грн;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий);

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.

Области, в которых выплачивается помощь

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН производится пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской области.

Напомним, программа поддержки пенсионеров ООН действует в Украине с августа 2023 года. Список получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных ПФУ. Выплата пособия производится без обращения ВПП или в ПФУ.