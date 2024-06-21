ООН продлила помощь украинским пенсионерам: кто может получить доплаты
Всемирная продовольственная программа ООН продлила выплату дополнительной денежной помощи для пенсионеров до конца 2024 года. Деньги смогут получить люди из прифронтовых областей, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
"Пенсионеры, которые отвечают условиям программы, будут получать выплаты в сумме, равной разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую они получают", - говорится в сообщении.
Условия программы
Право на получение пособия имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:
- получают пенсию в размере менее 3250 грн;
- проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий);
- не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.
Области, в которых выплачивается помощь
Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН производится пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Луганской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской области.
Напомним, программа поддержки пенсионеров ООН действует в Украине с августа 2023 года. Список получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных ПФУ. Выплата пособия производится без обращения ВПП или в ПФУ.