Трамп гарантировал, что не отправит американские войска в Украину

Соперник президента США Джо Байдена на выборах Дональд Трамп заявил, что не отправит американские войска в Украину в случае победы на выборах, сообщает Европейская правда.

Об этом Трамп сказал в эфире подкаста All In.

Трамп отвечал на вопрос о возможной отправке американских военных в Украину, если он станет президентом.

"Я это гарантирую, я этого не сделаю", – сказал он.

Трамп добавил, что "для Франции это другое, они более или менее соседи, а между нами – океан".

"Сейчас я постоянно слышу разговоры о вступлении Украины в НАТО, а теперь я слышу еще и о том, что Франция хочет сама бороться в Украине. Ну что ж, удачи им", – сказал также Трамп.

Он также поделился, что читал, будто Украина из-за нехватки военных планирует привлекать детей и людей старшего возраста к боевым действиям.

"Я как-то читал, что у них нет солдат, у них нет человеческой силы. Они хотят использовать детей, они хотят использовать старых людей, очень старых людей, людей, которые возможно, на самом деле не экипированы для боя", – сказал Дональд Трамп.

Трамп также заявил, что Джо Байден никогда не должен был обещать Украине членства в НАТО и что вторжение России спровоцировали именно намерения Украины присоединиться к НАТО.