В Южной Корее рассказали, от чего будут зависеть поставки оружия в Украину

Южная Корея определит объем поставок оружия в Украину в зависимости от позиции России в отношении Северной Кореи, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин, сообщает Yonhap.

По его словам, Южная Корея рассмотрит возможность поставок оружия на Украину после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин подписали пакт, обязывающий к взаимной обороне в случае войны.

"Существуют различные варианты предоставления оружия, и наша позиция по поводу последних событий между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия будет действовать в дальнейшем", - заявил чиновник.

Помощь Украине от Южной Кореи

Сеул может изменить свою позицию по поставкам вооружения Украине в свете нового оборонного пакта между Северной Кореей и Россией. Соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", подписанное диктаторами КНДР и РФ, предусматривает "немедленную" взаимопомощь в случае агрессии против одной из сторон.

Это побудило Южную Корею к пересмотру своей политики о косвенной поддержке Украины, которая до сих пор ограничивалась гуманитарной помощью и разведкой.

Потенциальное изменение политики Сеула может стать значительным шагом вперед для Украины, которая борется против российской агрессии с 2014 года. Южная Корея, как один из ведущих мировых производителей оружия, может предоставить Украине широкий спектр вооружения.