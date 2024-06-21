Украина получит первый транш от замороженных росактивов до конца лета

Украина вероятно получит первый транш с доходов от замороженных российских активов до конца лета. Его размер составит 1,5 млрд евро (1,6 млрд долларов). Со ссылкой на европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как напомнил Домбровскис, в мае было согласовано использование доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

"По нашим оценкам, в этом году благодаря нашим мерам будет доступно до 3 миллиардов евро (3,21 млрд долларов), и мы ожидаем осуществить первый платеж в размере 1,5 миллиарда евро до летних каникул" , - добавил он.

Еврокомиссар добавил, что в первую очередь внимание на использовании этих доходов будет сосредоточено на военной поддержке Украины.