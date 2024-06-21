Оккупанты обстреляли села в Херсонской области, трое раненых - ОВА

Российские войска 21 июня обстреляли населенные пункты Херсонщины, известно о трех пострадавших.﻿﻿ Со ссылкой на Херсонскую ОВА, сообщает Украинская правда.

"В поселке Киндийка в результате вражеского удара по жилому дому пострадали два человека. У 25-летней женщины диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травму. Мужчина, 52 лет, получил взрывную травму и обломочное ранение руки" , - сообщили в ОВА.

В поселке Велетенское под удар врага попал 49-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и обломочным ранением грудной клетки.