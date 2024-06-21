В зоне ЧАЭС незаконно вырубили деревьев на 120 млн - Госаудитслужба

Государственные аудиторы проверили деятельность ГСП "Северная Пуща", которое находится в сфере управления Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), и разоблачили ряд серьезных нарушений.﻿ Со ссылкой на данные Госаудитслужбы, сообщает Экономическая правда.

В частности, установлено, что на площади 29,4 га ГСП "Северная Пуща" проводились сплошные "санитарные рубки" с нарушением законодательства - без применения процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВД).

Как отмечают в пресс-службе, такая экспертиза возможных последствий для экосистемы должна была быть в обязательном порядке проведена перед началом работ.

"Чистка" лесных насаждений привела к неправомерной рубке деревьев, убытки от которых составили 4,7 млн грн" , - сообщили в пресс-службе.

Однако, по информации аудиторов, на территории одного из лесничеств, входящего в ГСП "Северная Пуща", была обнаружена более масштабная неправомерная вырубка леса. Зафиксированы вырубленные вековые сосны, что, по предварительной оценке, нанесло государству ущерб на сумму 114 млн грн.