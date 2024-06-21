Close button

В зоне ЧАЭС незаконно вырубили деревьев на 120 млн - Госаудитслужба

В зоне ЧАЭС незаконно вырубили деревьев на 120 млн - Госаудитслужба
Фото: president.gov.ua

Государственные аудиторы проверили деятельность ГСП "Северная Пуща", которое находится в сфере управления Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), и разоблачили ряд серьезных нарушений.﻿ Со ссылкой на данные Госаудитслужбы, сообщает Экономическая правда.

В частности, установлено, что на площади 29,4 га ГСП "Северная Пуща" проводились сплошные "санитарные рубки" с нарушением законодательства - без применения процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВД).

Как отмечают в пресс-службе, такая экспертиза возможных последствий для экосистемы должна была быть в обязательном порядке проведена перед началом работ.

"Чистка" лесных насаждений привела к неправомерной рубке деревьев, убытки от которых составили 4,7 млн грн", - сообщили в пресс-службе.

Однако, по информации аудиторов, на территории одного из лесничеств, входящего в ГСП "Северная Пуща", была обнаружена более масштабная неправомерная вырубка леса. Зафиксированы вырубленные вековые сосны, что, по предварительной оценке, нанесло государству ущерб на сумму 114 млн грн.

Новости

Популярные темы форума

analytics