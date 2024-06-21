Посол США Бринк назвала составляющую для победы Украины в войне
Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что экономическая составляющая, а именно частный сектор, имеет фундаментальное значение для победы Украины в войне с Россией и в послевоенном развитии, сообщает Деловая столица.
Встреча более 50 представителей отечественных и международных компаний с послом США в Украине Бриджит Бринк организовал Американо-украинский Деловой Совет (USUBS) в партнерстве с "Украинской бронетехникой".
"Помочь Украине победить в войне против России – это один из главных внешнеполитических приоритетов президента Байдена, но так же приоритетом является помощь Украине в том, что мы называем "выиграть будущее". И Украина выиграет будущее с помощью бизнеса, который будет движущей силой экономического восстановление Украины и трудоустройства украинцев", — добавила она.
Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, в свою очередь, поблагодарил госпожу посла и США за военную помощь Украине и за экономическую поддержку.
"С начала полномасштабного вторжения оборонный сектор стремительно растет, и наше сотрудничество с американскими партнерами становится одним из важнейших элементов нашей защиты от России. Мы должны не просто получать оружие или поддержку, оборонную технику, мы должны создавать его здесь, мы должны локализовать производство, мы должны развивать наши экономические возможности. И мы видим постоянную и неизменную поддержку на этом пути со стороны американских партнеров", — заявил он.