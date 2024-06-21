Посол США Бринк назвала составляющую для победы Украины в войне

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что экономическая составляющая, а именно частный сектор, имеет фундаментальное значение для победы Украины в войне с Россией и в послевоенном развитии, сообщает Деловая столица.

Встреча более 50 представителей отечественных и международных компаний с послом США в Украине Бриджит Бринк организовал Американо-украинский Деловой Совет (USUBS) в партнерстве с "Украинской бронетехникой".

"Помочь Украине победить в войне против России – это один из главных внешнеполитических приоритетов президента Байдена, но так же приоритетом является помощь Украине в том, что мы называем "выиграть будущее". И Украина выиграет будущее с помощью бизнеса, который будет движущей силой экономического восстановление Украины и трудоустройства украинцев" , — добавила она.

Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, в свою очередь, поблагодарил госпожу посла и США за военную помощь Украине и за экономическую поддержку.