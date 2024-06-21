Украина движется в ЕС "быстрее любой страны" - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина установила рекорд по пути от заявки на членство в Европейский союз (ЕС) до начала переговоров. Кулебу цитирует пресс-служба министерства, сообщает Деловая столица.
Министр приветствовал одобрение странами-членами ЕС переговорных рамок о вступлении Украины в блок. Он отметил, что путь страны не был легок и включал революцию и войну.
"Украина также установила рекорд, пройдя путь от заявки на членство в ЕС до начала переговоров чуть более двух лет — быстрее, чем любая другая страна-кандидат в истории", — добавил Кулеба.
По словам министра, Украина усердно выполняла все требования и внедряла критические реформы для приближения в этот день.
"Как член ЕС Украина будет укреплять безопасность и процветание для всех европейцев, а также реализует нашу общую мечту жить на континенте свободы, процветания и мира", — подчеркнул он.
Напомним, парламент Нидерландов в четверг, 20 июня, проголосовал за одобрение переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз, устранив последнее препятствие для формального начала этого процесса.