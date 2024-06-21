РФ вывела разведывательный корабль в Балтийское море, где проходят учения НАТО - Bild

Страна-агрессор Россия направила к берегам Германии разведывательный корабль Василий Татищев, который вышел из российского Калининграда. Об этом пишет немецкий таблоид Bild, сообщает Новое время.

Согласно материалу Bild, разведывательный корабль прошел вдоль северного побережья Германии и сейчас находится в водах Балтийского моря между портом Киль и островом Фемарн. Василий Татищев сопровождали патрульный катер ВМС Дании и корабль полиции Германии. Поскольку корабль не заходил в территориальные воды этих стран, они не вмешивались.

Немецкая газета Kieler Nachrichten добавляет, что Татищев наблюдал за учениями НАТО BALTOPS. Bild отмечает, что Россия могла прослушивать сигналы телефонов и создавать помехи для связи и GPS-навигации. Ранее на севере Германии уже возникали сбои в навигации.

17 июня министерство обороны Литвы заявляло, что уже вторую неделю фиксирует повышенную активность российской авиации в Балтийском регионе. Там связали эту активность с учениями НАТО.

В частности, за две недели минобороны обнаружило семь тактических бомбардировщиков СУ-24, пять истребителей СУ-27, четыре истребителя СУ-30, два истребителя-бомбардировщика СУ-34, четыре самолета-разведчика Ил-20, два самолета-разведчика и аэрокартографа Ан-3, а также пассажирский самолет Ил-96.