Россияне пожаловались на пожар в Ростове-на-Дону, горит база силовиков

В Ростове-на-Дону сегодня днем, 21 июня, вспыхнул крупный пожар. Предварительно горит база Министерства внутренних дел.﻿ Со ссылкой на местные Telegram-каналы, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

В публикациях говорится, что горят складские помещения.

Позже на место прибыли подразделения МЧС.

Местные жители сообщили, что горит база хранения ресурсов снабжения МВД. Впоследствии стало известно, что пожару объявлен второй ранг, площадь горения составляет 700 квадратных метров.