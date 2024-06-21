Ситуация в Харьковской области продолжает стабилизироваться - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на Харьковском направлении стабилизирована, в то же время "чрезвычайно сложно" на покровском направлении, сообщает Украинская правда.

"Харьковщина – ситуация стала еще более стабилизированной. И это – заслуга наших воинов. Донетчина – чрезвычайно сложно. Особенно это Покровское направление – десятки российских атак ежесуточно. Очень важно выстоять там, уничтожать оккупанта и не давать России никакого повода надеяться на то, что в войне против Украины России что-то удастся.

Мы можем и должны выбивать для Украины результат. Во всем. Всегда. Когда есть возможность, когда есть шансы, и когда мы сами обязаны создавать для себя шансы на победу. На успех Украины" , - сказал президент в видеообращении.

Также глава государства сообщил о разговоре с Президентом Польши. С ним обсудили дальнейшие общие шаги и позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне.