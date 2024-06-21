Стефанишина назвала следующий шаг после начала переговоров с Евросоюзом

На пути в Европейский Союз Украине нужно будет полностью адаптировать законодательство. Об этом заявила в эфире телемарафона вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По ее словам, вступление Украины в Евросоюз является длительным процессом. На этом пути Украине нужно будет полностью адаптировать законодательство, правовую систему и экономику к условиям Евросоюза. Это позволит функционировать стране в пределах внутреннего рынка, чтобы не было барьеров в передвижении граждан.