Стефанишина назвала следующий шаг после начала переговоров с Евросоюзом
На пути в Европейский Союз Украине нужно будет полностью адаптировать законодательство. Об этом заявила в эфире телемарафона вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По ее словам, вступление Украины в Евросоюз является длительным процессом. На этом пути Украине нужно будет полностью адаптировать законодательство, правовую систему и экономику к условиям Евросоюза. Это позволит функционировать стране в пределах внутреннего рынка, чтобы не было барьеров в передвижении граждан.
"Чтобы мы не чувствовали себя чужаками внутри европейской семьи, нам предстоит многое сделать в рамках переговоров. Если старт переговоров состоится на следующей неделе, то уже в июле мы ожидаем первый этап, во время которого сделаем оценку соответствия нашего законодательства в ряде сфер и будем понимать наши обязательства", - заявила Стефанишина.