Орбан хочет переложить наложенный на Венгрию штраф на "спонсоров войны в Украине"

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что планирует заставить учреждения, которые он считает "спонсорами войны в Украине", покрыть расходы на штраф, который Европейский Союз наложил на Венгрию за несоблюдение политики предоставления убежища.﻿ Соответствующее заявление он сделал во время визита в Берлин в пятницу. Со ссылкой на Bloomberg, сообщает Европейская правда.

Европейский суд наложил на Венгрию штраф в размере 200 миллионов евро плюс дополнительно 1 миллион евро ежедневного штрафа за сознательное игнорирование правил ЕС по обращению с гражданами третьих стран, которые ищут убежища в стране.

Суд постановил, что Венгрия незаконно задерживала искателей убежища и депортировала людей без соблюдения надлежащей процедуры.

Выступая в Берлине во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, Орбан заявил, что его чиновники работают над законодательством, которое позволит накладывать штраф на "спекулянтов", которые "наживаются" на войне в Украине или предоставляют займы для ее финансирования, а также на тех, кто наживается на миграции.

Этот же тезис Орбан повторил в интервью венгерскому государственному радио.

"Этот штраф ляжет на плечи тех, кто наживается на миграции и войне...Мы достаточно сильны, чтобы гарантировать, что ни один мигрант не попадет в нашу страну" , – сказал венгерский премьер.

Решение Суда ЕС 13 июня касается давнего решения еще от декабря 2020 года, в котором Суд определил, что Венгрия не выполняет процедуры ЕС по международной защите и возвращению граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально.

В новом решении Суд ЕС установил, что Венгрия не приняла достаточных мер для выполнения решения 2020 года по трем пунктам – доступа к процедуре международной защиты для искателей убежища, права оставаться в стране до окончательного отклонения заявки и по возвращению лиц с нелегальным пребыванием.

В 2023 году Суд ЕС также признал нарушением требование Венгрии к искателям убежища подавать ходатайство через посольства в Сербии или Украине.