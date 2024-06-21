Испания расследует причастность РФ к попытке сепаратизма Каталонии

Правоохранители начали расследование дела, связанного с вероятным вмешательством России в события вокруг Каталонии, где в 2017 году была предпринята попытка провозглашения независимости от Испании.﻿, пишет Дмитрий Браславский, Deutsche Welle.

Основанием для открытия дела стали многочисленные факты, собранные в последние годы спецслужбами Испании.

Руководитель следственного суда №1 Барселоны Хоакин Агирре считает, что РФ оказывала поддержку сепаратистам.

Подозреваемыми по делу проходят 11 каталонских политиков и чиновников, в том числе бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон и его ближайшие соратники.

Агирре добавил, что РФ желает дестабилизировать политически и экономически страны Европейского союза, ведь Кремль осуществлял аналогичные попытки в отношении других государств.