Зеленский провел кадровые перестановки в Управлении госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Управлении государственной охраны (УГО). В частности, в структуре появилось два заместителя начальника. Ссылаясь на Офис президента Украины, сообщает Корреспондент.

Своим указом глава государства уволил с должности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины Пискуна Игоря Васильевича.

В то же время, двумя другими указами президент назначил на должности заместителей начальника Управления государственной охраны Украины Вихора Романа Владимировича и Шарана Олеся Владимировича.

Как известно, в мае появилась информация, что полковники УГО готовили покушение на Зеленского, а также на главу СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова.