В ЕС назвали дату подписания соглашения о безопасности с Украиной

Соглашение о безопасности между Украиной и Европейским Союзом, уже согласованное сторонами, планируют подписать 26 июня в Брюсселе. Ожидается, что от Украины его подпишет президент Владимир Зеленский, сообщает Deutsche Welle.

По словам чиновника ЕС на брифинге 21 июня, на согласование текста соглашения понадобилось несколько месяцев. Этот документ определяет не только военную помощь Украине, но финансовую поддержку, вопросы евроинтеграции и другие сферы сотрудничества.

Также ожидается и то, что 24 июня Евросоюз официально утвердит 14-й пакет санкций в отношении России за ее агрессию в Украине.

Этим займутся главы МИД стран ЕС на совете по иностранным делам в Люксембурге. Они также пообщаются со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой по видеосвязи.

"Предоставление Украине вооружений - наш главный приоритет" , - отметил высокопоставленный чиновник.

Эта тема будет первой на повестке дня в Совете ЕС по иностранным делам, сказал он.