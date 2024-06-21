Генсек ООН прокомментировал "стратегическое партнерство" между РФ и КНДР

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прокомментировал подписанный между Россией и Северной Кореей Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одного из подписантов, сообщает Зеркало недели.

«Существуют санкции, утвержденные Советом Безопасности [ООН] в отношении КНДР. Любые отношения любой страны с КНДР, включая Российскую Федерацию, должны полностью соответствовать этим санкциям» , – заявил Гутерриш, отвечая на брифинге на вопросы журналиста об усилении отношений между РФ и Северной Кореей.

Напомним, Япония и Южная Корея забили тревогу из-за углубления военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. На следующий день после подписания договора в Южной Корее заявили, что пересмотрят свою политику по поводу поставки военной помощи Украине (сейчас Сеул не оказывает Киеву военную помощь, ограничиваясь гуманитарной).

На это российский диктатор Владимир Путин заявил, что Южная Корея совершит «большую ошибку» и пригрозил «соответствующими решениями, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству Южной Кореи».

С начала российской агрессии против Украины Северная Корея не только стала голосом поддержки Москвы, но и закрыла критическую потребность в вооружении, предоставив артиллерийские снаряды, противотанковые мины и баллистические ракеты. Москва демонстрирует безоговорочную готовность углублять отношения с Пхеньяном, игнорируя в свое время поддержку резолюции ООН.