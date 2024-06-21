Украина сможет получить $50 млрд от G7 до конца года - Минфин Бельгии

Министры финансов стран ЕС рассмотрели практические вопросы реализации решения G7 о выделении Украины кредита на $50 миллиардов за счет замороженных российских активов, и продолжат работу в июле, чтобы Украина смогла получить деньги уже до конца года, сообщает Укринформ.

Об этом в Люксембурге во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по экономике и финансам заявил вице-премьер-министр, министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

«Мы провели внутреннюю дискуссию, как имплементировать соглашение между лидерами G7 дополнительно предоставить Украине поддержку в 50 миллиардов долларов США. Эти деньги могут поступить в Украину уже до конца этого года, и этот кредит будет выплачиваться с использованием будущих поступлений, сгенерированных от заблокированных российских активов. Сейчас мы, Европейский Союз, начнем работать над выполнением этой важной задачи на техническом уровне. Эта дискуссия, безусловно, будет продолжена при венгерском председательстве в ЕС» , - отметил бельгийский чиновник.

По его словам, сегодняшняя встреча европейских министров, как и месяц назад, началась с обсуждения финансовых влияний, вызванных российской агрессией против Украины. В этом разговоре в режиме телеконференции принял участие министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Это был очень полезный обмен взглядами с теми, кто прямо сталкиваются с вызовами этой войны. Мы заверили министра Марченко в наших непоколебимых обязательствах и продолжении нашей поддержки» , - сказал бельгийский министр.

Отвечая на вопросы журналистов, Винсент Ван Петегем подчеркнул, что для Бельгии, на территории которой находится значительная часть заблокированных российских активов, очень важны два элемента совместной работы: соблюдение международного законодательства и распределение рисков.

«Прежде всего, мы не трогаем сами активы, поскольку изменение права собственности могло бы иметь последствия с правовой точки зрения. Во-вторых, очень важным в этом наборе финансовых инструментов является распределение рисков. Это был ключевой элемент в нашем обсуждении» , – отметил министр.

Он отметил, что министры дали поручение своим заместителям и техническим командам разработать модальности оформления кредита по инициативе G7 и предоставить соответствующие предложения к следующей встрече министров в июле текущего года.

Как сообщалось, страны "Группы семи" приняли решение до конца 2024 года предоставить Украине кредит в 50 млрд дол. за счет использования замороженных российских активов. Это американский кредит, но он может быть дополнен европейскими деньгами или национальными взносами. Этот кредит планируется погашать за счет поступлений от замороженных российских активов, большая часть которых находится в странах ЕС.