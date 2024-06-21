Война в Украине стала поворотным моментом для мировой экономики - МВФ

Кроме человеческих потерь, а также экономического ущерба, нанесенного войной Путина в Украине, агрессия РФ также повлекла за собой серьезные последствия для глобальной экономики, став практически поворотным моментом, который будет влиять на мир в будущем. Об этом говорится в докладе первого заместителя директора-распорядителя МВФ Гиты Гопинат, сообщает Укринформ.

«Война стала поворотным моментом для мировой экономики. Она усилила давление фрагментации и привела к увеличению расходов на оборону – в то время как страны предпринимают меры по укреплению своей экономической и национальной безопасности» , - отметила представитель Фонда.

Она отметила, что подобные меры помогают странам адаптироваться к новой реальности конфликтов. Однако по сравнению с десятилетиями стремление к экономической эффективности эти меры «сделают глобальную экономику более склонной к шокам с более высоким инфляционным давлением, снижением потенциального роста производства и нестабильностью государственных финансов».

Наибольшие последствия, конечно, испытала сама Украина, замечает Гопинат. Мощная глобальная поддержка и макроэкономическая политика украинского правительства и НБУ помогли стране избежать глубокой макроэкономической нестабильности и удержали инфляцию. Но несмотря на это, экономический ущерб огромный: объем производства стал на 25% ниже довоенного уровня, а значительная часть капитала уничтожена войной.

«Нужна постоянная помощь. Конференция по восстановлению Украины в Берлине (11-12 июня) только обсуждала пути, по которым мир может помочь, и МВФ продолжит играть свою роль» , - отметила Гопинат.

Между тем, по ее словам, война РФ в Украине создала последствия глобального масштаба, прежде всего, для Европы и непосредственных соседей Украины в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе.

Во-первых, речь идет об инфляции. Больше всего ее ощутили страны Европы, особенно зависимые от природного газа из России. Когда поставки газа прекратились, цены на энергоносители резко выросли, повысили потребительские расходы и нанесли серьезный удар по предприятиям и домохозяйствам. Сбои в экспорте зерна из Украины также способствовали инфляции на продовольствие и усилили удар по потребителям.

Во-вторых, последствия ощутили экономический рост, особенно на фоне пандемии COVID-19, когда покупательная способность населения снизилась, а рост инфляции заставил центробанки усилить монетарную политику.

В-третьих, повысились расходы на оборону, которые, вероятно, будут увеличиваться и дальше – с учетом вызовов национальной безопасности.