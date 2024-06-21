Будущее расширение ЕС станет историей успеха – Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель убежден, что расширение Евросоюза, которое долгое время откладывалось, нужно ускорить – и это будет история успеха. Об этом Боррель заявил во время Европейского форума Вахау в Австрии, сообщает Укринформ.

"Да, расширение (присоединение к ЕС в 2004 году 10 стран – ред.) было историей успеха. И будущее расширение также будет историей успеха. Проблема в том, что оно слишком долго откладывалось – и теперь должно ускориться" , - сказал глава европейской дипломатии. .

По его словам, "Европа не является полной", а "европейская идентичность еще не завершена". Кроме того, добавил Боррель, демократия не расширяется, а свобода находится под угрозой во многих местах.

"После падения "Железного занавеса" мы верили, что свобода, мир и демократия будут двигать человечество, что это - единственное решение. И все будут жить в демократии, мире и свободе. Но это не так. Наоборот, посмотрите на мир. Мы строим мир между собой, но мир не является мирным местом. Мы живем в условиях демократии, но демократия не распространяется. Наоборот. И свобода находится под угрозой во многих местах. А некоторые страны подвергаются вторжению со стороны могущественных соседей" , - заявил Высокий представитель ЕС.

Он указал, что сегодня "история пошла не по тому пути, на который мы рассчитывали", и сейчас наблюдается "возвращение политики силы".

"Мы должны продолжать строить мосты для поиска общих решений и быть открытыми к миру, нуждающемуся в Европе. Вы представить не можете, насколько люди во всем мире нуждаются в большем от нас. Они требуют от нас большего. Они хотят больше Европы, потому что мы олицетворяем свободу, процветание и социальную сплоченность. И мы живем в глубоко взаимосвязанном мире, нравится нам это или нет" , - заявил Боррель.

Евросоюз, по его мнению, должен стать глобальным игроком, а также совместно повлиять на завершение российской войны против Украины.