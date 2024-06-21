Генштаб: За сутки 120 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении

За сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений, сложная обстановка остается на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации на 22:00 пятницы, 21 июня, сообщает Укринформ.

«В настоящее время произошло 120 боевых столкновений. Горячая обстановка остается на Покровском направлении. Ситуация в районах боевых действий сложная, однако – под контролем наших защитников» , – говорится в сообщении.

В Харьковском направлении активных наступательных действий враг не проводил. Обстановка изменений не претерпела.

На Купянском направлении количество боестолкновений увеличилось до 14. Оккупанты атаковали в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Берестового и Песчаного. 10 атак отбиты без успеха для противника, четыре – еще продолжаются.

На Лиманском направлении ситуация напряженная, общее количество вражеских штурмовых действий увеличилось до 12. Враг пытается вытеснить наших воинов с занимаемых позиций вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Серебрянского леса. Четыре атаки отбиты нашими защитниками, восемь боестолкновений в настоящее время продолжаются. Силы обороны осуществляют безотлагательные меры по недопущению продвижения агрессора вглубь территории Украины. Следует отметить личный состав 3 ОШБр за успешное выполнение боевых задач, продвижение вперед на определенных участках и нанесение значительных потерь в живой силе и технике российским оккупантам.

Уже десять раз атаковал враг за сегодня на Северском направлении. Девять штурмовых действий противника вблизи Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки отбиты, одна атака продолжается. Наши защитники проводят мероприятия по стабилизации обстановки.

На Краматорском направлении враг 12 раз пытался вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Андреевка и Клищиевка. Агрессор не оставляет попыток продвинуться в Часов Яр, где в настоящее время продолжаются четыре боевых столкновения.

На Торецком направлении продолжается одно боестолкновение, ситуация под контролем Сил обороны. Четыре вражеских атаки отбили наши защитники.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Евгеньевка, Сокол и Новоселовка Первая. Наибольшую активность агрессор сохраняет со стороны Очеретино, где произошло две трети боевых столкновений, и в настоящее время продолжаются штурмовые действия противника. Всего на этом направлении произошло 36 атак. Силы обороны производят стабилизационные действия. Уже сегодня оккупанты потеряли на Покровском направлении более 200 человек убитыми и ранеными. Уничтожены два автомобиля и повреждены две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении враг пытается вклиниться в наши боевые порядки вблизи Карловки, Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Прасковьевки. Из 11 вражеских атак семь отражены без успеха для противника, боевые действия продолжаются.

На Ореховском направлении успеха не имели попытки врага атаковать наших защитников в районе Малой Токмачки.

В то же время агрессор активизировал свои усилия на вытеснении подразделений Сил обороны из левобережной части Днепра на Приднепровском направлении. Семь атак врага успеха не имели. Потери позиций и территорий не допущены.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.