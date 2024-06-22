DeepState: Россияне захватили село Шумы и прорываются на Торецк

Враг усилил давление на Торецк, сумев захватить село Шумы, что в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает DeepState.



По информации DeepState последние дни район поселка Северное стал новой крайне горячей точкой.

"Точную причину провала обороны пока неизвестно. По состоянию на конец 21 июня россияне еще продвинулись вдоль улицы, которая параллельна железной дороге. Кроме того противник занял село Шумы, насосную станцию и отвал".

Враг замечен и возле отвала 2, стрелковые бои в том районе не утихают.

DeepState прогнозирует, что россияне будут пытаться развить тактический успех, стянув дополнительные резервы в данный район. Их цель очевидна - занять Торецк.