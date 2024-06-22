WSJ: украинские военные ездят на багги, квадроциклах и электровелосипедах

The Wall Street Journal пишет, что Украина использует пляжные багги, квадроциклы и электровелосипеды на фронте, поскольку эти машины тише, их труднее заметить и услышать. Это дает военным на передовой лучшие шансы избежать российских беспилотников и выжить, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, распространение разведывательных и ударных беспилотников означает, что любое движение вблизи линии фронта могут заметить за считанные минуты. Чтобы избежать этой угрозы, Украина и Россия используют разнообразные небольшие, тихие и маневренные транспортные средства для доставки грузов, эвакуации раненых, а иногда даже для отправки войск в бой.

WSJ отмечает, что эти небольшие транспортные средства не могут полностью заменить традиционные военные машины. Им не хватает огневой мощи и пространства для перевозки большого количества людей или грузов, а отсутствие брони делает каждого, кто находится на борту, уязвимым.

Но эти альтернативные средства передвижения занимают нишу, которая, по словам солдат на передовой, стала необходимой.

"Недавно ночью рядовой Виталий Шаблий загрузил 350 кг боеприпасов и воды на багги, который обычно используют на ферме. Он выключил фары и направился к прифронтовому окопу в 15 милях отсюда. Багги, длиной около 10 футов (3 метра, - ред.) и высотой 5 футов (1 метр - ред.), был сварен в Киеве и использует двигатель Volkswagen.ьЧем она меньше, тем лучше в этой войне" , - сказал он.

В бригаде Шаблия также есть квадроцикл китайского производства. Оба транспортных средства в основном используются для перевозки грузов, часто с прицепом, но на багги также перевозили раненых".

Для бойцов бригады "Азов", которые воюют в Кременском лесу на востоке Украины, меньшие транспортные средства необходимы для доставки припасов.

Командир пехоты с позывным "Ирак" говорит, что ребята выживают только благодаря маленьким машинам, потому что в лесу и по этим узким тропам ничто другое не может туда добраться.

Фронтовой медик по имени Андрей рассказал, что постоянно думал о том, как быстрее всего добраться к раненым, не попав под вражеский огонь. Он рассматривал электросамокаты, велосипеды и мотоциклы, но решил, что маневренность моноколеса превосходит все.

"Оно позволяет преодолевать любые препятствия, такие как песок или грязь" , - сказал он, добавив, что также может разгоняться до 40 миль в час.

Электрические велосипеды также время от времени используются на фронте из-за их незаметности, а также имеют дополнительное преимущество - они выделяют меньше тепла для радаров и тепловизоров, утверждают их производители.

Украинский производитель электровелосипедов Eleek заявляет, что поставил военным более 100 велосипедов. Модель Atom, которая стоит около 4850 долларов США, может двигаться со скоростью более 40 миль в час и имеет запас хода 62 мили, говорится в сообщении.

Украинские военные также используют целый ряд различных квадроциклов, включая модели американского производителя Polaris, японской Yamaha и различных китайских брендов. Некоторые из них могут развивать скорость более 70 миль в час.

Путешествие на высокой скорости по пересеченной местности делает их нестабильными, а отсутствие бронированной защиты делает водителей и пассажиров уязвимыми к вражескому огню.

Напомним: