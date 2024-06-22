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ОВА: Враг ударил по объекту критической энергетической инфраструктуры на Львовщине

ОВА: Враг ударил по объекту критической энергетической инфраструктуры на Львовщине
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В ночь на 22 июня враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

По его словам, на месте уже работают пожарные.

Информации о пострадавших не поступало.

О масштабах разрушений местные власти пообещали сообщить позже.

Напомним:

  • Вечером 21 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех бортов ТУ-95МС с авиабазы "Оленья" в России.
  • Также страну атаковали "Шахеды" и тактическая авиация.

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