ОВА: Враг ударил по объекту критической энергетической инфраструктуры на Львовщине

В ночь на 22 июня враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

По его словам, на месте уже работают пожарные.

Информации о пострадавших не поступало.

О масштабах разрушений местные власти пообещали сообщить позже.

Напомним: