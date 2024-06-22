Воздушные силы в ночь на субботу уничтожили 12 ракет и 13 ударных дронов

Российская армия применила "Искандеры", "Калибры", крылатые ракеты и "Шахеды", сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в командовании Воздушных Сил ВСУ.

В ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

Всего враг применил 16 ракет разных типов и 13 ударных БпЛА:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл. – РФ);

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

4 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков – Приморско-Ахтарск – РФ, Балаклава – Крым).

В результате противовоздушного боя сбито 25 воздушных целей: