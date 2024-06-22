В ISW рассказали, почему Путин два дня подряд говорит о ядерном оружии
Два дня подряд глава России Владимир Путин говорит о ядерном оружии, в частности о возможности "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине. ISW считает, что Путин озвучивает ядерные угрозы, чтобы помешать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада и подорвать усилия международного сообщества по согласованию своего стратегического видения победы Украины в захватнической войне России, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
21 июня Путин заявил во время выступления перед российскими офицерами-выпускниками, что Россия планирует и в дальнейшем развивать свою ядерную триаду как "гарантию стратегического сдерживания" и поддержания баланса сил в мире.
Российский лидер отметил, что Россия также работает над увеличением своего обычного боевого потенциала и оборонного промышленного производства.
Во время пресс-конференции во Вьетнаме 20 июня Путин заявил, что Россия рассматривает возможность "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине и что возможное будущее стратегическое поражение российских сил на поле боя в Украине приведет к "концу государственности [России]".
ISW отмечает, что Путин, возможно, ошибочно приравнял российское поражение в Украине к экзистенциальной угрозе для российского государства, чтобы сослаться на "исключительный случай", когда существующая российская ядерная доктрина позволит применение ядерного оружия.
В ISW также подчеркнули, что заявление Путина от 21 июня, похоже, является продолжением его информационной операции, направленной на саботаж усилий Запада, направленных на выработку общей стратегической цели - решительной победы над российским вторжением. По замыслу Запада победа Украины должна была бы стать конечной целью войны.
Угроза ядерной эскалации является ключевым аспектом способности России манипулировать иностранными лидерами, принимающими решения, и очень маловероятно, что она приведет к фактической ядерной эскалации благодаря ядерным и обычным средствам сдерживания.
Ключевые выводы ISW за 21 июня:
- Глава России Владимир Путин продолжает ссылаться на ядерные угрозы в рамках своей информационной кампании, направленной на то, чтобы помешать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада и подорвать усилия международного сообщества по согласованию своего стратегического видения победы в захватнической войне России против Украины.
- Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжали подчеркивать инициативу России создать альтернативную "евразийскую архитектуру безопасности", вероятно, в рамках текущих усилий по созданию коалиции дружественных государств, которая бы выступала альтернативой Западу и подрывала НАТО.
- Министерство иностранных дел России раскритиковало возражения Южной Кореи и Японии против российско-северокорейского соглашения о стратегическом партнерстве и напрямую связало это соглашение с инициативой президента России Владимира Путина по "евразийской архитектуре безопасности".
- В ночь с 20 на 21 июня украинские войска нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам в Брянской и Астраханской областях, Краснодарском крае и оккупированном Крыму.
- Московский государственный университет (МГУ) объявил 21 июня, что открыл набор на магистерскую программу "Стратегические коммуникации, информация и гибридные войны" под руководством российского ультранационалиста и бывшего депутата Государственной Думы Захара Прилепина и других избранных депутатов Думы.
- Недавно российские войска продвинулись на юго-восток от Купянска, на юго-запад от Сватово, а также на запад и юго-запад от Донецка.
- Министерство обороны (МО) России, похоже, принимает меры для решения известных бюрократических проблем в рамках своих усилий по формализации нерегулярных российских формирований.
- Расследование российского оппозиционного издания "Верстка" освещает, как Россия импортирует российских судей для работы в судах в оккупированной Украине, поддерживая усилия России по контролю над судебной системой, а также обеспечивая удобное прикрытие для переселения российских граждан в оккупированную Украину.