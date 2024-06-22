Нацполиция: Россияне убили патрульного на блокпосту в Херсонской области

На Херсонщине во время дежурства на блокпосту погиб инспектор сектора реагирования патрульной полиции Александр Чехун в результате российской атаки дроном, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Нацполиция.

Старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения и скончался в карете скорой по дороге в больницу.

По данным полиции, Чехун начал службу в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции в Херсонской области.

Служил в различных подразделениях, в частности, в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.

У 36-летнего погибшего милиционера остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.