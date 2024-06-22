Лидер евроскептиков Британии обвинил Запад во вторжении России в Украину

Лидер евроскептической партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что Запад "спровоцировал" вторжение России в Украину, расширив военный альянс Европейского Союза и НАТО на восток, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью BBC..

Фарадж подверг сомнению свои суждения и прошлые заявления, в частности, когда он назвал хозяина Кремля Владимира Путина мировым лидером, которым он больше всего восхищался в 2014 году.

"Я сказал, что не люблю его как человека, но восхищаюсь им как политическим деятелем, потому что ему удалось взять под контроль управление Россией", – сказал Фарадж.

По его словам, он утверждал с 1990-х годов, что "постоянное расширение на восток" военного альянса НАТО и ЕС дает Путину "повод [дать] своему русскому народу сказать, что они снова придут за нами и начнут войну".

"Мы спровоцировали эту войну. Хотя, конечно, это вина [Путина]", – добавил политик.

Реагируя на интервью, министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли сказал, что Фарадж "повторяет гнусное оправдание Путина для жестокого вторжения в Украину".

Представитель лейбористов Джон Хили заявил, что комментарии Фараджа делают его "непригодным для любой политической должности в нашей стране, не говоря уже о руководстве серьезной партией в парламенте".

Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон обвинил Фараджа в том, что он "повторяет линию Кремля" и "придумывает новые оправдания для жестокого, неспровоцированного нападения".

После интервью, которое вышло в эфир в пятницу, Фарадж заявил на X (Twitter), что он "один из немногих деятелей, которые были последовательными и честными в отношении войны с Россией".

Вместе с новым заявлением он перепостил речь в Европейском парламенте от 2014 года, в которой призвал Запад "прекратить играть в военные игры с Путиным".

Напомним, соперник президента США Джо Байдена на выборах Дональд Трамп заявил, что его оппонент никогда не должен был обещать Украине членства в НАТО.