ОВА: На Львовщине удалось потушить пожар после ночной атаки РФ

Утром в субботу удалось потушить пожар, который был во Львовской области из-за атаки России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Львовская ОВА.

Пожар потушили после 8 утра.

К работе привлекали 67 пожарных и 12 единиц спецтехники.

Напомним:

В ночь на 22 июня враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар.

Россия атаковала объекты оператора системы передачи электроэнергии в южном и западном регионах. На одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков.