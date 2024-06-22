Покушение на казахского журналиста в Киеве: задержан один из подозреваемых

Один из подозреваемых в покушении на журналиста Айдоса Садыкова Алтай Жаканбаев был задержан в Казахстане после того, как сам обратился в органы внутренних дел, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Генпрокуратура республики Казахстан.

"Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление.

Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению".

Прокуратура страны сообщает, что 21 июня Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела.

В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления.

Второго подозреваемого Мейрама Каратаева разыскивают.

Справка: Супруги Садыковы в 2014 году переехали в Киев из Казахстана. Айдос Садыков на родине подвергся уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам. В Украине они приобрели статус беженцев и вели собственный Youtube-канал, где критиковали власти Казахстана и олигархов и выступали с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году.

Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды.

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